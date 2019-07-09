الشركة المالكة لعلامة "بوش" تعلن إنشاء مصنع لأجهزة الطهي بمصر في 2020

قال لويس ألفاريز الرئيس التنفيذي لشركة بي.إس.إتش مصر المالكة للعلامة التجارية بوش الألمانية اليوم الثلاثاء إن شركته تعتزم إنشاء مصنع لأجهزة الطهي في مصر ليكون الأول للشركة في أفريقيا العام القادم على أن يبدأ الإنتاج في 2021.

وأضاف ألفاريز في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن المصنع سيُقام في مدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة لكنه رفض الإفصاح عن حجم الاستثمارات الخاصة بالمصنع.

وقال الرئيس التنفيذي "اليوم هو الإعلان الرسمي عن تواجدنا بالسوق المصري... وقعنا منذ فترة مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لبناء مصنع بالعاشر من رمضان".

وقال ألفاريز إن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستساعد الشركة المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية كثيرا في التصدير للدول الأفريقية عبر مصر مضيفا أن الشركة تستهدف حصة سوقية تتراوح بين 20 و25 بالمئة من سوق الأجهزة المنزلية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابع أن شركته تسعى لأن تصبح واحدة من بين أكبر ثلاث شركات للأجهزة المنزلية في مصر خلال ثلاث سنوات.

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