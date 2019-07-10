وزير إسرائيلي يصف زواج يهود أميركا بغير اليهود بـ "هولوكست جديدة"

شبّه وزير التعليم الإسرائيلي رافي بيرتس "الزواج المختلط" أو زواج اليهود وخاصة يهود الولايات المتحدة الامريكية وارتباطهم بغير اليهود بالمحرقة الجديدة في اجتماع وزاري عُقد مؤخراً.

وأكد متحدث باسم وزير التعليم رافي بيريتس الثلاثاء أن بيرتس قال إن "الزواج المختلط يشبه محرقة ثانية" بحسب ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

ويزيد تصريح الوزير من الضغوط على العلاقات التي تربط الإسرائيليين والجالية الأمريكية من اليهود الذين يتبعون تيارات أكثر ليبرالية.

وردت رابطة مكافحة التشهير في تغريدة عبرية قائلة إن تصريح بيرتس "يضيف إلى التوتر القائم بالفعل بين إسرائيل واليهود الأمريكيين، كوزير للتعليم وزعيم اتحاد الأحزاب اليمينية، ندعو الوزير إلى الانخراط في حوار محترم ".

وانتقد الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، جوناثان غرينبلات، ما أدلى به الوزير بيرتس، قائلاً إن التصريحات حول الزاوج المختلط "أمر لا يمكن تصوره".

فيما قالت مؤسسة عائلة رودرمان، وهي منظمة يهودية تعمل على تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع إنه "من غير المسؤول وغير المحترم الحديث عن اليهود الأمريكيين دون التكلم معهم".

وجاء في بيان للمؤسسة أن "حكومة إسرائيل تتحمل مسؤولية أخلاقية في الحفاظ على علاقة البلاد مع يهود الشتات وتحسينها بشكل عام ومع الجالية اليهودية الأمريكية بشكل خاص".

وقال رئيس المؤسسة جاي رودرمان "أدعو جميع قادة إسرائيل، وخاصة أولئك الذين في السلطة، إلى تكريس الوقت والموارد لمعرفة المزيد عن الجالية اليهودية الأمريكية وحياتها وتحدياتها".

وتهدف مؤسسة رودمان العائلية إلى تعزيز العلاقة بين إسرائيل والجالية اليهودية الأمريكية.

وأضاف رودمان أن "هناك حاجة إلى محادثة بين الجانبين.... لكن هذا يتطلب وقتا وتخطيطا ، وليس تعليقات عشوائية منفصلة عن خطاب مستمر ومحترم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤول إسرائيلي بتصريح مماثل.

ففي عام 2014، قال نائب لوزير الشؤون الدينية إيلي بن دهان، إن الزواج المختلط "محرقة صامتة، يجب أن نتذكر أن الشعب اليهودي، للأسف، مر بالمحرقة في القرن الماضي ... في أوروبا لدينا ما يصل إلى 80 في المائة من أنواع التزاوج غير اليهودي، وفي الولايات المتحدة تبلغ نسبته 66 في المائة، إنه لأمر فظيع ".

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