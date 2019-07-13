خصما نتنياهو السياسيين يدعوانه لتحدي غطاء الزجاجة والأخير يسخر منهما

يتوجه الناخبون في إسرائيل إلى صناديق الاقتراع في السابع عشر من أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بعد مرور خمسة أشهر فقط على الانتخابات العامة التي أفرزت جموداً سياسياً في البلاد، إثر فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة.

وكان نتنياهو بحاجة إلى 61 صوتاً مؤيداً في البرلمان - الذي يعرف باسم الكنيست أيضاً - لتشكيل حكومة جديدة ولكنه تمكن من تأمين 60 صوتاً فقط، وفشل في تشكيل ائتلاف حاكم.

في هذا الأثناء، يبدو أن بعض السياسيين الإسرائيليين وجدوا "طريقة خاصة" للبدء بحملاتهم الانتخابية، ألا وهي المشاركة في تحدّي "غطاء الزجاجة".

وكان الممثل البريطاني الشهير جيسون ستاثام هو المبادر إلى إطلاق التحدي الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية تموز/يوليو الحالي، عندما نشر شريط فيدو على حسابه على إنستغرام.

ومنذ ذلك الحين خاض نجوم عالميون من مجالات عديدة التحدي، نذكر منهم نجميْ كرة القدم، السويدي زلاتان إبراموفيتش والفرنسي بول بوغبا، وآخرون مثل ماريا كاري وجاستن بيبر.

سياسيون إسرائيليون يلتحقون بالتحدي

التحق سياسيان إسرائيليان كبيران في ركب التحدي. الأول هو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، الذي أعلن عن عودته إلى ممارسة العمل السياسي الشهر الماضي، وعبّر بوضوح عن رغبته في إنهاء حكم نتنياهو "الفاسد".

ونشر باراك عبر تويتر فيديو يدعو فيه نتنياهو إلى "منازلته" وتوجه له كاتباً: "أتحداك يا بيبي". وفي الفيديو يقول باراك "بيبي، اشربْ شيئاً، استرخِ. بدأنا للتو".

وفي اليوم التالي نشر وزير المالية السابق يائير لابيد، الذي انضم بالمناسبة إلى تحالف "أزرق وأبيض"، بقياد الجنرال السابق وخصم نتنياهو، بيني غانتس، خلال الانتخابات السابقة، شريط فيديو مشابه.

وحقق التحالف بقيادة غانتس نتيجة جيدة في انتخابات نيسان/أبريل الفائت، ولكنه خسر أمام نتنياهو. وردّ الأخير على الرجلين فنشر شريط فيديو الأربعاء، تمّت منتجته يسخر فيه من باراك ولابيد.

ويسمع نتنياهو يعلّق في الفيديو وهو ينصح الناس بـ"شرب ما بين 8 و12 كأساً من الماء في الصيف الحار" ووصف السياسيين بـ"الممثلين" على غرار ممثلين آخرين شاركوا في التحدي.

وبعد السخرية من خصميه السياسيين، يختتم نتنياهو الفيديو بالشعار "نتنياهو. قيادة موثوقة".