شاهد: العثور على 81 من الحيتان الرمادية الضخمة نافقة على شواطئ أميركية

تموت الكثير من الحيتان الرمادية قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة، حتى أن السلطات تطلب وبشكل عاجل من سكان المناطق الساحلية استعارة الشواطئ الخاصة كموقع للتخلص من الجثث عن طريق تركها تتحلل بسلام.

كما قذقت مياه البحر 30 حوتًا على أحد شواطئ ولاية واشنطن وحدها منذ بداية تموز/يوليو، وما لا يقل عن 81 حوتا نافقا آخر من فصيلة الحيتان الرمادية في شاطئ كاليفورنيا، أوريغون، واشنطن وألاسكا منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2019.

تجاوز عدد الحيتان النافقة التي عثر عليها في ولاية واشنطن منذ بداية عام 2019 تجاوز ألفي حوت، ويقدر الخبراء أن الحيتان التي تقذف على الشواطئ لا تمثل سوى 10 في المئة من إجمالي العدد، بينما تغرق باقي الحيتان في أعماق المحيط دون أن يلاحظها أحد.

يقول عالم الأحياء جون كالامبوكديس " أكثر العناصر شيوعًا في معظم هذه الحيوانات إصابتها بسوء التغذية الشديد وجسمها النحيل جدًا وتفتقر كثيراً للزيت في طبقتها الشحمية، ولأن الحيتان الرمادية تمر بسرعة سنوية ولا تتغذى جيدا، نتوقع أن تكون نحيلة بعض الشيء في هذا الوقت من السنة، ولكن هذه الحيوانات نفسها التي لم يكن لديها ما يكفي من الاحتياطي من العام الماضي، هي في الواقع في مستوى حرج، وهي في مستوى لا يمكنها من النجاة "

أضاف كالامبوكديس "ما لا نعرفه هو ما السبب وراء هذا التراجع في الإمدادات الغذائية. هل هذا جزء من دورة طبيعية أم تباين؟ أم أنها تتعلق بالتغيرات الهائلة التي تحدث في النظام البيئي في القطب الشمالي بسبب الاحتباس الحراري؟"

يذكر أن أعداد الحيتان الرمادية التي لاتزال قوية حتى الآن يصل إلى حوالي 27 ألف.

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