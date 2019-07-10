شاهد: إيفانكا ترامب تتجاهل أسئلة صحفية حول تصريحات السفير البريطاني

تجاهلت إيفانكا إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سؤال وجهته لها إحدى الصحفيات بشأن إدارة ترامب الأب للبلاد، بعد الكشف عن مراسلات سرية يصف فيها السفير البريطاني الإدارة الأمريكية بأنها خرقاء وترامب بأنه "مخبول" و"غبي".

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره يوم أمس الثلاثاء 9 يوليو/تموز، الصحفية وهي توجه السؤال التالي لإيفانكا "السيدة ترامب ما رأيك في تعليقات السفير حول إدارة ترامب؟ هل إدارة ترامب خرقاء؟ هل توافقي على قرار والدك بعدم التعامل مع السفير البريطاني بعد الآن؟ هل إدارة ترامب غير كفؤة، كما قال السفير البريطاني؟ هل يمكن أن نحصل على كلمة سريعة حول ذلك، من فضلك؟"، إلا أنها لم تتجاوب ولم تنطق بكلمة واحدة بل تابعت سيرها دون اكتراث.

وتسربت مراسلات السفير كيم داروك لصحيفة بريطانية يوم الأحد مما أثار غضب ترامب الذي كتب تغريدة لاذعة على تويتر هاجم فيها السفير ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أعطته تأييدها الكامل.

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