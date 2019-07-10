فنان لبناني ضد عون ونصرالله حتى الموت ويتعرض للدين الإسلامي

هجوم عنيف شنه الممثل اللبناني باتريك مبارك على الدين الإسلامي في تسجيلات تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي وشكلت نقطة تحول في حياة الفنان الذي سارع لتقديم التبريرات والاعتذار، مشيرا إلى أن استفزاز احدى الصحافيات له دفعه لشتم المقدسات الدينية والتهجم على رئيس الجمهورية ميشال عون وأمين عام حزب الله حسن نصرالله.

وفي مقابلة له، قال مبارك إن الدين الإسلامي الحقيقي هو الذي تتبناه "داعش".

ولم يكتف مبارك بمس المقدسات الدينية، بل هاجم عون ونصرالله قائلا، "أنا للموت ضدهما، وإن حصلت حرب في لبنان أنا أوّل من سيحمل السلاح بوجه عون ونصرالله".

تصريحات، وصفت بعملية "الانتحار" الفني. أثارت زوبعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت عدد من الناشطين إلى إطلاق دعوات تطالب النيابة العامة في لبنان للتحرك ومحاكمته.

وعلقت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على تصريحات مبارك، واقتبست آية من القرآن الكريم تقول: "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".

من جانبها نشرت الفنانة الشابة بيا علوش تغريدة، عبر موقع تويتر، جاء فيها "ممثل لبناني يهين الدين الإسلامي والقرآن بوصفهم بداعش ويقول إذا وقعت الحرب سأحمل السلاح ضد الرئيس ميشال عون! ليه عّم تحط الحق عل إعلامية أماني فياض إنو سربت حكي انت تلفظت فيه؟ بقلك لسانك حصانك إن صنتو صانك واعتذارك مرفوض".

وسارعت النقابات الفنية في لبنان إلى إصدار بيان تبرأت فيه، من أقوال مبارك. وأعلنت أنه مطرود من نقابة ممثّلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون بموجب قرار إتخذ في حقّه قبل أعوام طويلة. وأوصت بعدم التعامل معه في أيّ عمل فني ومقاطعته بشكل تام.

وفي نص البيان الصادر:

واشتهر أستاذ مهنة التمثيل ومحترف الدوبلاج أيضا، في العالم العربي من خلال مشاركته في مسلسل الهيبة، بأجزائه الثلاثة، من بطولة الممثل السوري تيم حسن. ولعب مبارك دور المحامي عيسى أحد المقربين من جبل الشيخ جبل.

ولعب أدوار ثانوية في العديد من الأعمال

للمزيد على يورونيوز:

بلدة لبنانية تحظر على المسلمين شراء واستئجار عقاراتها

غوغل يحتفل بالفلافل ووصفه بأنه "أفضل ما حدث للحمص"

"مجانين حلب" إلى الأضواء ... ولحظات من الألم تحت الحصار وذكريات ما بعد الرحيل

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: