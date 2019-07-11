شاهد: حريق هائل في محطة طاقة خارج موسكو يصيب عشرة على الاقل

نقلت وكالة انباء انترفاكس عن خدمات الطوارئ قولها ان حريقا هائلا شب في محطة حرارية لتوليد الكهرباء تقع ضمن منطقة موسكو.

وقالت وزارة الطاقة وتقارير لوسائل إعلام روسية في وقت سابق يوم الخميس 11 يونيو - تموز، إن الحريق اندلع في محطة الطاقة الحرارية 27 في منطقة ميتيشيكي شمال شرق موسكو مما اسفر عن إصابة عشرة أشخاص على الأقل بإصابات مختلفة.

وقال التلفزيون الحكومي إن خدمات الطوارئ نشرت أكثر من 150 رجل إطفاء وقامت بتوجيه عربات ومروحيات للإطفاء إلى مكان الحريق، وأكد عدم وجود خطر من انتقال ألسنة اللهب إلى البيوت المجاورة للمحطة. بينما أشار شهود عيان إلى أن ارتفاع ألسنة اللهب تجاوز 50 متر.

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