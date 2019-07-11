شاهد: يوغا بمفهوم جديد على أعمدة البامبو في أحد أجمل شواطئ هونغ كونغ

يتمتع سكان هونغ كونغ بصيفهم على أعمدة البامبو مع ارتفاع درجة الحرارة بمعدل 30 درجة مئوية وسطياً بالوقت الحالي، يفر بعض سكان المدينة من حرارة المدينة ويتجهون إلى الشواطئ.

بامبو يوغا مفهوم جديد لليوغا الهوائية أسستها ألكساندرا ميلويتش عام 2017. وتوفر طريقة مثالية للتعرق وممارسة اليوغا بطريقة صحية وآمنة خلال فصل الصيف على شاطئ سي وان الذي يمكن القول إنه أجمل شاطئ في هونغ كونغ.

Would you do this? 💙 Publiée par Bamboo Yoga sur Mardi 9 juillet 2019

يقوم المشاركون بممارسة اليوغا على ثلاثة أعمدة من البامبو، مربوطة ببعضها البعض بطريقة محكمة بهيكل يحمل ما يصل إلى 200 كيلوغرام.

جاءت فكرة بامبو يوغا بعد أن أدركت ميلويتش أن خيزران البامبو متوفر في كل مكان بهونغ كونغ، حيث يعود استخدام خيزران البامبو في هونغ كونغ إلى ما لا يقل عن ألف عام.

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