الاتحاد الأوروبي رفض دخول 471 ألف شخص إلى التكتّل في 2018

ذكر تقرير رسمي أن دول الاتحاد الأوروبي رفضت دخول أكثر من 471 ألف شخص إلى التكتّل في العام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 7 بالمائة عن العام 2017 الذي سجّل فيه رفض دخول 439.5 ألف شخص.

وأوضح التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي، أن إسبانيا رفضت دخول 230.5 ألف شخص العام الماضي، تلتها فرنسا التي رفضت دخول 70.4 ألف شخص، ثم بولندا بواقع 53.7 ألف شخص.

وأشار التقرير الأوروبي إلى أن العام الماضي شهد تراجعاً بنسبة 3 بالمائة لعدد الأشخاص الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية (601.5 ألف شخص) مقارنة مع العام 2017 (نحو 619 ألف شخص)، لافتاً إلى أن نسبة التراجع تبلغ 72 بالمائة في حال كانت المقارنة مع العام 2015 الذي سُجّل فيه دخول نحو مليونين و155 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

وحسب تقرير الاتحاد الأوروبي فقد بلغ عدد الأشخاص الذين صدرت أوامرٌ بمغادرتهم دولاً في الاتحاد الأوروبي العام الماضي 478 ألف شخص، وتم بالفعل إبعاد 158 ألف شخص منهم إلى خارج التكتّل.

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