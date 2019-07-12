القبض على المغني الأمريكي آر. كيلي بتهمة ارتكاب جرائم جنسية

قالت وكالة (إن.بي.سي) الإخبارية نقلا عن مسؤولين من جهات إنفاذ القانون إنه تم إلقاء القبض على المغني الأمريكي آر. كيلي في مدينة شيكاغو بتهم ارتكاب جرائم جنسية.

وقالت الوكالة إن محققين من شرطة نيويورك ووزارة الأمن الداخلي ألقوا القبض يوم الخميس على المغني البالغ من العمر 52 عاما الذي فاز بعدة جوائز جرامي، ومن المتوقع أن نقله إلى مدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة شيكاغو صن تايمز يوم الجمعة عن مكتب المدعي العام قوله إن كيلي يواجه 13 اتهاما بارتكاب جرائم جنسية.

وأضافت أن محاميه ستيف جرينبرغ أكد اعتقاله لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.

ولم يتسن لرويترز الوصول بعد إلى جرينبرج للتعقيب.

وفي يونيو حزيران، دفع كيلي ببراءته في 11 اتهاما بالاعتداء الجنسي والتحرش أمام محكمة في شيكاغو.

للمزيد على يورونيوز:

المغني الأمريكي آر. كيلي ينهار باكياً وينفي اتهامات بالاعتداء الجنسي