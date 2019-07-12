الولايات المتحدة الأمريكية

تويتر يعود للعمل بعد انقطاع عالمي

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
تويتر يعود للعمل بعد انقطاع عالمي
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قالت تويتر يوم الخميس إن منصتها للتدوينات الصغيرة عادت للعمل بشكل جزئي بعد أن شهدت انقطاعا استمر لأكثر من ساعة على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي جاك دورسي في تغريدة "كنا خارج الخدمة ... والآن نعود ببطء. آسفون".

وذكرت الشركة أن العطل كان بسبب تغيير في النظام الداخلي، مضيفة أنها تعمل على حل المشكلة تماما.

وكان موقع داون ديتكتور دوت كوم المتخصص في رصد مثل هذه الانقطاعات أظهر في وقت سابق أن قرابة سبعين ألف شخص في أنحاء العالم أبلغوا عن مشاكل تواجههم في استخدام تويتر.

وانخفضت أسهم الشركة بشكل طفيف في التعاملات الإلكترونية.

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