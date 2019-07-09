محكمة أمريكية تمنع ترامب من حظر متابعيه على تويتر

أيدت محكمة استئناف أمريكية يوم الثلاثاء حكما لمحكمة أدنى درجة في عام 2018 قال إنه لا يحق للرئيس دونالد ترامب حظر أشخاص من متابعة حسابه على تويتر.

ورأت المحكمة أن التعديل الأول للدستور لا يسمح لترامب "باستبعاد أشخاص من حوار عبر الانترنت المفتوح‭‭‭ ‬‬‬بطريقة أو بأخرى لأنهم عبروا عن آراء "لا يتفق معها".

ولم يرد أي تعليق على الفور من البيت الأبيض أو وزارة العدل أو تويتر.

وحظر ترامب العام الماضي بعض الأشخاص الذين رفعوا دعاوى لإلغاء الحظر عن حساباتهم.

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