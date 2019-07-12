شاهد: صالة رياضية في كاليفورنيا تُحّول الطاقة التي ينتجها المتدربون إلى كهرباء

تستغل صالة تدريب في كاليفورنيا الأميركية الطاقة التي ينتجها المتدربون فيها لتحولها إلى كهرباء تستفيد منها. وتتيح شركة "سكرامنتو إيكو فتنس" جهاز مشي غير مزود بمحركات والكثير من أجهزة التدريب الأخرى التي صنعتها شركة سبورتس آرت ومقرها واشنطن.

وتحتوي أجهزة التمارين الرياضية على تقنيات خاصة، من ألواح مدمجة، على غرار تلك الموجودة في الألواح الشمسية، وعنفات الرياح (تشبه الطواحين وتعمل لإنتاج الكهرباء)، لتحول الطاقة التي تتولد أثناء تمرينات الرياضيين إلى كهرباء لتشغيل الصالة الرياضية.

ويُخّزن فائض الكهرباء في بطاريات لاستخدامه في الإضاءة خلال ساعات الذروة.

ويقول مالك الصالة الرياضية خوسيه أنطونيو أفينا، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، افتتح صالة الألعاب الرياضية في 2016 إن الصالة تستخدم طاقة البشر لإنتاج طاقة نظيفة.

ويقول أفينا "أصبو إلى أن تكون صالات التمرينات الرياضية قادرة على توفير الطاقة اللازمة لمربع سكني كامل بمدينة. أرغب في إنتاج طاقة كافية لتشغيل احتياجات الصالة وأطمح باستعمال فائض الطاقة لتشغيل مربع سكني بالمدينة. هذا هو هدفي".

وتفيد شركة سبورتس آرت أن جهاز المشي ذاتي الحركة في الصالة الرياضية يستخدم نظام مكابح كهرومغناطيسي وميكانيكي لتوليد الطاقة.

ولا يستخدم هذا النظام أي طاقة على الإطلاق كما أنه لا يتحرك دون أن يخطو شخص ما عليه ويدفع الحزام حوله، سواء بالمشي أو الركض أو باستخدام أصعب وضع 'دفع الزلاجات' والذي يجعل أكثر رواد الصالة الرياضية لياقة يعرقون بشدة خلال بضع دقائق.

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