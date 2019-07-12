برشلونة يضم انطوان غريزمان من أتليتيكو مدريد عقب دفع مبلغ الشرط الجزائي

أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في بيان اليوم الجمعة أنه ضم انطوان غريزمان من أتليتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار) عقب دفعه لمبلغ الشرط الجزائي.

ورفض غريزمان (28 عاما) مهاجم منتخب فرنسا الانتقال لبرشلونة العام الماضي ووقع على عقد جديد مع أتليتيكو لكنه أعلن في مايو ايار الماضي إنه سيرحل عن الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية والذي أمضى فيه خمسة مواسم منذ انضمامه إليه قادما من ريال سوسيداد في 2014.

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