شاهد: دمى حية تشارك في معرض طوكيو للفنون

بلمسات جريئة وإطلالات مميزة مليئة بالحيوية انطلقت فعاليات معرض طوكيو للفنون "ديزاين فيستا"، والذي يعد واحداً من أكبر المعارض الفنية التي يتم تنظيمها كل عامين في آسيا.

ويعقد المهرجان في مركز مؤتمرات طوكيو بيغ سايت في اليابان ويجذب نحو 60000 زائر يتوافدون من مختلف أنحاء العالم لمشاهدة أعمال أكثر من 12000 فنان من اليابان ومن جميع أنحاء العالم.

ويتضمن المهرجان رقصات تقليدية مستوحاة من الفولكلور الياباني والقليل من الثقافة الغربية. يقدمها الراقصون والراقصات بملابس شبيهة بأزياء المخلوقات اليابانية الخارقة للطبيعة المعروفة باسم يوكاي.

وقالت الممثلة مينامي فوكوكا "أحب أننا نستطيع الخروج كالأشباح ونحن نرتدي الملابس التقليدية ونقوم بالرقص معا بشكل جميل".

وأكثر ما يلفت انتباهك أثناء تجولك في هذا المعرض هو مجموعة الدمى الحية المنفذة من قبل شركة "نيكوغراشي ديزاين".

مدير الشركة سيكامي لنوياما لنوكو قال إنه قرر العمل على تصنيع هذه الدمى بعد مشاهدة أعمال الرسوم المتحركة اليابانية الأنمي والتي كانت مصدر إلهام له.

يقوم إنوكو أولا بتصنيع قالب لوجه المشتري ومن ثم يقوم بخلق تصميم مخصص بناءً على ما يريده ثم يرسم الفنانون الوجوه التي يرغب المشتري أن تظهر وتباع كل دمية بمبلغ 2000 دولار أمريكي.

للاشتراك في هذا المهرجان الذي بدأت دورته الأولى عام 1994، ما عليك إلا أن تكون صاحب موهبة.

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