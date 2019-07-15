الذكرى الثالثة لمحاولة الإنقلاب الفاشلة على إردوغان واستمرار ملاحقة المتورطين

يصادف اليوم 15 يوليو/ تموز الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من قبل مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية.

قال مكتب الادعاء العام في اسطنبول إن تركيا أمرت بالقبض على 176 عسكرياً للاشتباه بصلتهم بشبكة تقول أنقرة إنها وراء محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات.

وذكر البيان أن من بين العسكريين الصادرة بحقهم أوامر اعتقال ضابطاً برتبة كولونيل واثنين برتبة لفتنانت كولونيل وخمسة برتبة ميجر وسبعة برتبة كابتن و100 برتبة لفتنانت في عملية تشمل الجيش والقوات الجوية والبحرية.

وتتهم أنقرة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز 2016. وينفي غولن أي صلة له بالأمر.

وخلال السنوات الثلاث التالية للانقلاب الفاشل، سجنت تركيا أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم واتخذت قرارات فصل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى.

يقول أحد الصحفيين "تونكا أوغريتن"، وهو معقتل سابق بتهمة دعم الإرهاب، "أنا فقط مارست الصحافة ولهذا السبب كنت في السجن، كنت أعرف يومًا ما أنني سأخرج، انتظرت، وبقيت قوياً، وتم الإفراج عني"، أضاف تونكا قائلاً "يوجد الكثير من الصحفيين في السجن في الوقت الحالي، ويوجد العديد أيضاً من الصحفيين المستقلين ما زالوا بالخارج لكنهم سجناء محتملون".

"فاتح بولات" رئيس تحرير صحيفة يومية، يقول أنه ذهب إلى المحكمة كثيراً، وأنه لا يستطيع أن يتذكر عدد المرات، إلا أن الاتهام الأخير ضده هو إهانة الرئيس، ويقول إن وسائل الإعلام المرتبطة بصحيفته قد تمت مداهمتها وإغلاقها من قبل الشرطة.

يذكر أن الإنقلاب خلف 250 قتيلاً على الأقل، منهم مدنيين عزل.

وتقول أنقرة إن الإجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن.

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