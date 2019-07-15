مداخيل ليبيا من النفط تتراجع 11% في النصف الأول من العام

قال مصرف ليبيا المركزي يوم الاثنين إن إيرادات البلاد من النفط هبطت 11.2 بالمئة إلى 14.3 مليار دينار (10.2 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وذكر المصرف المركزي في بيان أن النفط شكل 92.8 بالمئة من إجمالي إيرادات البلاد في تلك الفترة.

وأضاف أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت 11.1 مليار دينار. كما أشار البنك إلى تحويلات قيمتها 2.096 مليار دولار مخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط.

في سبتمبر أيلول، فرضت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا رسوما نسبتها 183 بالمئة على تعاملات العملة الصعبة، مما يخفض فعليا قيمة الدينار الليبي، في مسعى لتضييق الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء.

وشكلت رواتب موظفي القطاع العام 55.6 بالمئة من إجمالي الإنفاق لتصل إلى 9.9 مليار دينار خلال النصف الأول من 2019، بينما شكل الدعم ما نسبته 19.4 بالمئة من إجمالي النفقات العامة لتصل قيمته إلى 3.483 مليار دينار.

بعد الإطاحة بمعمر القذافي الذي حكم ليبيا لفترة طويلة في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، توقفت معظم مشروعات التنمية وأصبح الإنفاق في البلد الغني بالنفط مقصورا على دفع رواتب عدد ضخم من موظفي الدولة.

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