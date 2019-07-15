مظاهرات في بنغازي داعمة لحفتر ومطالبات بوقف الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني

خرج يوم أمس الأحد 14 يوليو/تموز المئات من سكان مدينة بنغازي الليبية، للاحتجاج على الدعم التركي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، ورفعت اللافتات الداعمة للجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بقيادة المشير خليفة حفتر.

وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام فندق "تيبستي" في وسط المدينة، طالبوا تركيا بالتوقف عن تزويد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بالأسلحة والذخائر"التي تساهم في استمرار الفوضى وزعزعة استقرار البلاد"، على حد تعبيرهم.

وتنقسم ليبيا بين حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على أغلب الشرق الليبي.

وقال الناشط المدني عبد الحميد الجطروني "أقول للشعب التركي يجب أن تقف موقف جد، لأن مصالحك مع ليبيا، والشعب التركي والشعب الليبي شعوب مسلمة، وسياسة أردوغان سياسة خاطئة، وسياسة تفجير واغتيالات ودعم للدواعش مما سيؤثر عليك في المستقبل،حتى في إعمار ليبيا، سنحرم الشركات التركية من إعمار ليبيا ما لم يغير أردوغان سياسة بلاده.

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