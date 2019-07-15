تيريزا ماي ترد على لغة ترامب عن عضوات الكونغرس "بغير المقبولة بالمرة"

قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يوم الاثنين إن ماي تعتقد أن اللغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة تصريحات على تويتر يوم الأحد عن مجموعة من عضوات الكونغرس الديمقراطيات "غير مقبولة بالمرة".

وكان ترامب طلب من تلك المجموعة يوم الأحد "العودة والمساعدة في إصلاح الأماكن البائسة والغارقة في الجريمة التي جئن منها". ومعظم هؤلاء العضوات ولدن في الولايات المتحدة.

وأدان الديمقراطيون ما قاله ترامب باعتباره عنصرياً.

وقال المتحدث "ترى رئيسة الوزراء أن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى أولئك النساء غير مقبولة بالمرة".

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