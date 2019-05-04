مقتل 710 من المسلحين الموالين للحكومة الليبية المعترف بها منذ بدء معركة طرابلس

قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس في بيان يوم السبت إن 710 مقاتلين موالين لها قتلوا منذ بدء معركة للسيطرة على العاصمة.

ودخل الهجوم الذي تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر بهدف السيطرة على طرابلس أسبوعه الخامس مما تسبب في مقتل نحو 400 شخص وتشريد 50 ألفا آخرين.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على معسكر لقوات حفتر في مدينة سبها بجنوب ليبيا

على "جبهات الهواتف".. مقاتلون ليبيون يلعبون "ببجي" خلال توقف المعارك

القتال يشتد في طرابلس ونواب متحالفون مع حفتر ينددون بالهجوم

شاهد: بنغازي تقرأ تحت الأنقاض

واندلعت اشتباكات ضارية خلال الساعات الماضية في إطار معركة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، مع عدم تمكن كل طرف من تحقيق مكاسب على خطوط المواجهة في وقت يدخل فيه هجوم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر أسبوعه الخامس.

وخلال الأسبوع الماضي حشدت قوات حفتر المتحالفة مع حكومة موازية تتمركز في بنغازي المزيد من المقاتلين والأسلحة الثقيلة على خط المواجهة، لكنها لم تتمكن من اختراق دفاعات قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا عند الضواحي الجنوبية لطرابلس.