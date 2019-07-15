شاهد: مهرجان فاليكاس السنوي للمياه في مدريد

احتفل سكان مدينة بوينتي دي فاليكاس الواقعة بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم أمس الأحد 14 يوليو/تموز، بمهرجان "فاليكاس السنوي للمياه" في دورته الـ 38.

ويشارك المحتفلون في المعركة المائية السنوية "معركة فاليكاس البحرية". ويستخدم الحاضرون مدافع المياه لقذف بعضهم البعض بالمياه.

هذا ويرتدي عدد من المشاركين ثياب البحارة وأكسسوارات القراصنة.

وقال المواطن الإسباني خوسيه لويس "إن الجزء الأفضل من هذا الحدث هو أنك تستطيع القدوم مع العائلة وقضاء وقت رائع".

والهدف الأساسي وراء خروج الناس والمشاركة في هذا المهرجان هو اللهو واللعب بالمياه لمواجهة موجات الحر الشديدة والتي من المتوقع أن تصل في نهاية الأسبوع إلى 40 درجة مئوية ( إلى 104 درجة فهرنهايت).

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