فرنسا تحيي عيدها الوطني تحت شعار التعاون العسكري الأوروبي

تحت شعار "التعاون العسكري الأوروبي"، أشرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على احتفالات الذكرى السنوية للعيد الوطني في فرنسا، والذي يوافق هذا الأحد الـ 14 يوليو-تموز. وتولي فرنسا أهمية كبيرة لمسألة التعاون الأوروبي في مجال الأمن والدفاع، والتي تعد إحدى أولويات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خاصة في مجال تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والدفاعية الأوروبية.

وعلى هذا الأساس، فقد شاركت تسع دول أوروبية في احتفالات العيد الوطني الفرنسي الذي يتزامن هذا العام مع مرور مائة عام على نهاية الحرب العالمية الأولى.

وحضر احتفالات عيد فرنسا الوطني عدد من قادة الاتحاد الأوروبي تتقدمهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، كما شاركت عناصر من جيوش بلجيكا، بريطانيا، ألمانيا، الدانمارك، هولندا، إستونيا، إسبانيا، البرتغال وفنلندا في العرض العسكري لفرق المشاة إلى جانب القوات الفرنسية على جادة الشانزيليزيه.

والدول المشاركة في العرض العسكري للمشاة هي نفسها الدول التي تبنت الفكرة الأوروبية "للتدخل"، التي سبق وأن طرحت منذ عام بمبادرة من الرئيس الفرنسي على أمل تطوير استراتيجية دفاعية مشتركة.

وانطلقت الاحتفالات بعرض جوي شاركت فيه طائرات ألمانية واسبانية إضافة إلى مروحيتين بريطانيتين. وأشارت الأرقام إلى مشاركة أكثر من 4 آلاف عسكري و196 آلية وحوالي 70 طائرة مروحية في العرض.

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