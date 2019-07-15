شاهد: عملية إنقاذ رجل سبعيني وكلبه من فيضانات "باري" في الولايات المتحدة

أظهر فيديو تم التقاطه في مقاطعة تيريبون، إحدى مقاطعات ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة، رجلا يبلغ من العمر 77 عامًا وهو يُنقل بواسطة طاقم جوي وإلى جانبه كلب تم إنقاذه من قبل فرق الإسعاف التي عملت على إجلاء المواطنين، نتيجة الفيضانات التي نجمت عن العاصفة باري.

وقال عدد من المسؤولين، إن المياه غمرت البيوت والمحلات التجارية، وأن العاصفة تسببت بسقوط الأشجار، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. وأعلن أحد المسؤولين أن الرجل الذي تم انقاذه هو وكلبه غمرت المياه منزله بأربعة أقدام.

وأعلنت المتحدثة باسم خفر السواحل أنه تم إنقاذ عشرات المدنيين، إضافة إلى عشرات الحيوانات الأليفة من المناطق التي غمرتها المياه في أبرشية تيريبون جنوبي نيو أورليانز.

وتوغلت العاصفة المدارية باري في شمال غرب ولاية لويزيانا الأمريكية يوم أمس الأحد 14 يوليو/تموز، لتنذر بهبوب أعاصير وسقوط ما يصل إلى 38 سنتيمترا من الأمطار في بعض المناطق مما سيتسبب في فيضانات تهدد الحياة على طول نهر مسيسبي.

ووصلت العاصفة باري إلى اليابسة كإعصار من الفئة الأولى يوم السبت ثم سرعان ما ضعفت إلى عاصفة مدارية، وهي الآن على بعد 85 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة شريفبورت وبلغت أقصى سرعة للرياح فيها 65 كيلومترا في الساعة صباح يوم أمس الأحد.

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