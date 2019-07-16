إد شيران يتحدث عن إلهام زوجته خلال إنتاج ألبومه الجديد

في مقابلة إعلامية تحدث المغني الإنجليزي إد شيران، عن زواجه من شيري سيبورن بعد قصة حب بينهما منذ الطفولة، وقال شيران إنه من الصعب عليه أن يفهم لمذا تزوجته شيري و لم تختر شخصا آخر بدلا عنه.

وكشف المغني الذي باع ملايين الألبومات حول العالم عن معاناته من القلق، وعدم الشعور بالراحة النفسية بسبب شهرته.، ففي عمر 28 عامًا أصبح يشك في كل شيء.

يقول شيران: "أستيقظ كل يوم لأنظر إلى شيري، وأتساءل لماذا هي معي، يمكن لها أن تكون مع من تريد، لكنها اختارتني. ذلك ما يعزز ثقتي بها وبمن حولي بعد أن قمت بتخفيض عدد المقربين مني، لا أحب أن يرتبط بي أشخاص لكوني مشهورا فقط، أنا أريد علاقات حقيقية".

وساهمت شيري بعديد من الأفكار في ألبوم شيران الجديد، وإقترحت عليه التعامل مع جاستين بيبر، كما سيشارك أهم نجوم الغناء في أمريكا في هذا العمل مثل كاردي بي وترافي سكوت وففتي سنت وإمينايم وغيرهم.

يتوقع أن يلاقي ألبوم شيران ناجحا كبيرا خاصة بعد أن قرر تشكيل فرقة وتقديم حفلات مباشرة، يقول: "في مسيرتي طوال حياتي، لم يكن لدي أي مبرر للحصول على فرقة، والآن يشجعني ألبومي الجديد للقيام بجولة مع فرقة، لأنني أعتقد أن الغناء على الهواء مباشرة سيكون بمستوى مختلف".

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