فيديو: مغنية الراب الأمريكية "كاردي بي" تمثل أمام القضاء من جديد

مثلت مغنية الراب الأمريكية الحائزة على جائزة غرامي كاردي بي Cardi B، أمام محكمة أمريكية اليوم الثلاثاء بتهمة جديدة فيما يتعلق بشجار وقع العام الماضي في ناد للتعري في مدينة نيويورك.

وتواجه بي تهم ارتكاب وممارسة العنف، حيث تقول الشرطة إنها، واسمها الحقيقي "بالكاليس المانزار "Belcalis Almanzar ، والوفد المرافق لها كانوا في النادي عندما نشب جدال مع نادلة تعمل في النادي، واندلع شجار بينهما، حيث ألقيت الكراسي والزجاجات مما تسبب في إصابات طفيفة للنادلة وبعض الحاضرين.

واتهمت كاردي بي في تصريحات سابقة، النادلة بأنها على علاقة جنسية بزوجها وهو المغني أوفسيت العضو بفريق ميغوز لموسيقى الراب.

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