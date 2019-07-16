طيران الإمارات يسير رحلات إلى المكسيك عن طريق برشلونة

أعلن طيران الإمارات، عن بدء رحلات تتجه نحو المكسيك عبر إسبانيا، فيما يعرف برحلات حقوق الحرية الخامسة، مما قد يغضب منتقدي الشركة ومنافسيها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت الناقلة المملوكة للحكومة اليوم الثلاثاء 16 يوليو/تموز، إنها ستبدأ رحلات يومية لمطار مكسيكو سيتي الدولي عبر برشلونة في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول وهي أول رحلات للشركة إلى المكسيك.

وأعلن رئيس طيران الإمارات تيم كلارك في بيان له أنه "نظرا لوقوع مطار مكسيكو سيتي في مكان مرتفع فإن من غير الممكن تشغيل رحلة من دبي إلى هناك دون توقف، لذا وجدنا أن برشلونة خيار طبيعي للتوقف".

وأضاف "شركات الطيران أهملت هذا الخط (مكسيكو سيتي_برشلونة) طويلا، ولا يزال يعاني من نقض الخدمات على الرغم من الطلب القوي من العملاء".

وتُسير طيران المكسيك رحلات مباشرة بين المدينتين.

وتستغل طيران الإمارات حقوق الحرية الخامسة التي تسمح لشركات الطيران بتنظيم رحلات بين دولتين أجنبيتين في إطار خدمات من وإلى دولة الشركة مما أثار انتقادات في السابق.

من جانبه، قال وزير السياحة المكسيكي ميغيل توروكو ماركيس، إن بلاده تدعم الخدمة التي تقدمها طيران الإمارات.

واتهم منافسون من الولايات المتحدة وأوروبا طيران الإمارات وناقلات خليجية أخرى بأنها تحصل على ميزة غير عادلة من خلال الدعم الحكومي، وتنفي شركات الطيران الخليجية ذلك.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن فشلت الشركة في محاولة لتسيير رحلة مباشرة إلى بنما في العام 2016 كانت ستصبح أطول رحلة طيران بلا توقف في العالم.

وعلقت الشركة الرحلة بعدما فشلت في إبرام اتفاقات المشاركة في الرمز الضرورية لتكون الخدمة مجدية اقتصاديا.

وفي العام الماضي، أطلقت طيران الإمارات رحلات إلى تشيلي عبر البرازيل.

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