الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلات بسبب عطل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات

قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز) يوم الأربعاء إنها ألغت بعض الرحلات القصيرة من مطارات هيثرو وغاتويك ولندن سيتي بسبب عطل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت "نعمل بأقصى سرعة ممكنة لحل مشكلة في الأنظمة تسببت في إلغاء وتأخر بعض الرحلات القصيرة من مطارات لندن".

وذكرت أنها عرضت على المسافرين الذين حجزوا أماكن لهم على رحلات قصيرة انطلاقا من مطارات لندن فرصة إعادة الحجز في يوم آخر.

وقبل الإعلان عن إلغاء رحلات، قالت الشركة يوم الأربعاء إنها تواجه مشكلات في نظام تسجيل المسافرين على الإنترنت وهو ما تسبب في تعطل انطلاق بعض الرحلات.

واعتذرت الشركة لعملائها وقالت إن فريقها الفني يعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن. وناشدت المسافرين على طائراتها الحضور إلى المطارات قبل موعد الرحلة بوقت كاف.

وأظهرت رسائل موجهة إلى الشركة على تويتر أن عددا من المسافرين في عدة مطارات بينها جاتويك ونيوكاسل في بريطانيا ومسافرين ينتظرون العودة إلى بريطانيا لم يتمكنوا من التسجيل عبر الإنترنت.

وقالت الشركة "نواجه بعض مشكلات في الأنظمة هذا الصباح والتي تؤثر على عمليات تسجيل المسافرين ومغادرة الرحلات... يؤثر هذا على أنظمة أخرى أيضا".

وكانت الخطوط الجوية البريطانية اضطرت قبل ما يزيد على عام لإلغاء رحلات في مطار هيثرو، أكبر مطارات أوروبا، بسبب مشاكل في نظام لتكنولوجيا المعلومات تمدها به شركة أخرى. كما عانت من عطل كبير في نظام الكمبيوتر في مايو أيار 2017 بسبب مشكلة تتعلق بالتيار الكهربائي وهو ما أدى إلى تقطع السبل بنحو 75 ألف مسافر.

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