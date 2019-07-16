شاهد: النيران تلتهم غابة في كرواتيا بالقرب من موقع مهرجان للموسيقى

قام رجال الإطفاء الكرواتيون بإطفاء النيران المتفرقة بعد اندلاع حريق في غابات حول موقع مهرجان موسيقي في جزيرة باغ الأدرياتيكية يوم الثلاثاء (16 يوليو)، بعد أكثر من 12 ساعة من انتشاره.

أدت الرياح القوية والعاتية أحيانًا إلى اشتعال النار بسرعة، مما أجبر الآلاف من رواد المهرجان على الابتعاد واللجوء إلى أماكن لم تصلها النيران.

وقال منظم مهرجان "فريش آيلاند": تم إجلاء الأشخاص إلى أماكن آمنة، حتى يستمر المهرجان في وقت لاحق بعد إطفاء الحرائق بالكامل.

وقد تم نشر أكثر من 60 رجل إطفاء و21 مركبة إلى جانب ثلاث طائرات لإخماد الحرائق.

وقال رجال الاطفاء إن الحريق تحت السيطرة ولا يهدد الأشخاص أو المباني.

وقالت الشرطة إنها ستحقق في أسباب الحريق بعد إخماده بالكامل.

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