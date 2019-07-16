المحامي مايكل أفيناتي يتهم المغني آر كيلي بدفع مليوني دولار لشراء صمت إحدى ضحاياه

قال المحامي الشهير مايكل أفيناتي إن المغني روبرت كيلي دفع مليوني دولار أمريكي لضحية مزعومة في قضية استغلال الأطفال في المواد الإباحية لعدم الشهادة في محاكمته التي انتهت في العام 2008 ببراءته.

وقال أفيناتي في مؤتمر صحفي قدم خلاله تفاصيل حول ما اعتبره مجهودًا طويل المدى لكيلي لمنع العديد من الفتيات من اتهامه علانية بالاعتداء الجنسي "روبرت كيلي اشترى البراءة". وأضاف المحامي "كيلي دفع على الأقل 100 ألف دولار لمحقق من أجل البحث عن مقاطع فيديو تظهره يمارس الجنس مع قاصر اختفت".

وأوضح أفيناتي أنه يمثل ثلاثة من الضحايا المزعومين، وثلاثة من أهالي الضحايا وثلاثة شركاء سابقيين لكيلي إتهمهم المغني بالوشاية.

تعليقات المحامي تأتي بعد أيام قليلة من إتهام روبرت كيلي وحاشيته رسميًا في نيويورك وشيكاغو بتجنيد فتيات للمارسات جنسية غير قانونية ومحاولة إخفاء الحقائق المزعومة من خلال دفع وتهديد الشهود والضحايا من طرف مدعين فيدراليين.

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وتم القبض على كيلي البالغ من العمر 52 عامًا ولا يزال في الحجز الفيدرالي، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء لحضور جلسة الإفراج بكفالة، والتي من المتوقع أن يطالب خلالها المدعون العامون بإبقاء كيلي محبوسًا لأنه خطير.

واشتهر المحامي مايكل أفيناتي خلال الأشهر الأخيرة لكونه محامي الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز التي تتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة شراء صمتها في قضية ممارسة الجنس معها قبل أن يصبح رئيسًا. كما اتهم المحامي في كاليفورنيا ونيويورك بسرقة أموال من عملائه ومحاولة ابتزاز ملايين الدولارات من الشركة المصنعة للملابس الرياضية نايكي.