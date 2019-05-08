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الولايات المتحدة الأمريكية

فضيحة الالتحاق بجامعات أمريكية في مسلسل تلفزيوني قريبا

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بقلم:  Euronews 
الممثلة الأمريكية فليسيتي هوفمان ستلعب دوراً في المسلسل الجديد
الممثلة الأمريكية فليسيتي هوفمان ستلعب دوراً في المسلسل الجديد -
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REUTERS/Brian Snyder
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أصبحت قصة أكبر فضيحة غش للالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة في طريقها للتحول إلى عمل درامي في هوليوود. وقال تلفزيون (أنابورنا) يوم الثلاثاء إنه حصل على حقوق كتاب سيصدر قريبا عن هذه الفضيحة وينوي تحويله إلى مسلسل تلفزيوني.

ووجه المدعون في بوسطن اتهامات إلى نحو 50 شخصا من بينهم فيليستي هوفمان بطلة مسلسل (ديسبرت هاوس وايفز) ولوري لافلين بطلة مسلسل (فول هاوس) بالتورط في عمليات شملت الغش في اختبارات الالتحاق بالجامعة وادعاء إنجازات رياضية زائفة ودفع رشى بملايين الدولارات لإلحاق أبنائهم بالجامعات الأمريكية.

وقال تلفزيون أنابورنا إن المسلسل سيؤخذ عن كتاب "مقبول" (أكسبتيد) الذي تؤلفه ميليسا كورن وجين ليفتز الصحفيتان في وول ستريت جورنال. وسيكتب الحلقات التلفزيونية دي. في. ديفينسنتس الحائز على جائزة إيمي عام 2016.

ولم يتم بعد اختيار الفنانين الذين سيشاركون في العمل أو تحديد موعد لعرضه.