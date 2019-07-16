إغتيال باتشلور لاعب منتخب جنوب أفريقيا السابق رميا بالرصاص

ذكرت تقارير اعلامية محلية يوم الثلاثاء أن لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي السابق مارك باتشلور قتل بعد تعرضه لإطلاق نار خارج منزله في جوهانسبرج يوم الاثنين.

وتعرض باتشلور (49 عاما)، والذي لعب لفرق كايزر تشيفز واورلاندو بايرتس وماميلودي صنداونز في جنوب أفريقيا، لإطلاق نار في سيارته. ولم يصب شخص آخر كان في السيارة بسوء جراء الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة لهيئة الإذاعة في جنوب افريقيا "تعرض لهجوم من قبل اثنين كانا يستقلان دراجة نارية.

"كان يعتزم التوجه إلى منزله. أطلق المشتبه بهما الرصاص عليه عدة مرات...حتى الآن، فإننا لا نزال نحقق في الدافع وراء الهجوم ولم يتم بعد تحديد هوية المشتبه بهما".

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