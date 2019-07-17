شاهد: حافلات ذاتية القيادة لنقل الجماهير خلال كأس العالم 2022 في قطر

حظي نظام النقل السريع الصيني بالإشادة في أول تجربة خارجية له في قطر، حيث سيُستخدم لنقل الجماهير في كأس العالم 2022.

ومن أكثر مركبات النقل فعالية في النظام الجديد الحافلات ذاتية القيادة والتي لا تحتاج إلى قضبان أو أسلاك للعمل.

تم تطوير نظام النقل السريع الصيني عام 2017، وتم تزويده بعربات متعددة، تعمل بالكهرباء وأجهزة استشعار يمكنها قراءة أبعاد الطريق، مما يمكّنها من تخطيط مسارها تلقائيًا بدلاً من اتباع مسارات السكك الحديدية التقليدية.

مع سرعة قصوى تصل إلى 70 كم / ساعة، يُقال إن نظام النقل الصيني مرن ورخيص وغير ملوث، ويحمل مزايا كل من أنظمة النقل بالسكك الحديدية والحافلات، وبالتالي يوصف بأنه تقاطع بين الحافلة والقطار.

وقال جاسم بن سيف السليطي، وزير النقل والاتصالات القطري: "كانت التجربة ممتازة ويمكننا أن نستنتج أن نظام النقل الصيني يفي بالمتطلبات، جميع المؤشرات التي تم اختبارها حتى الآن كانت ناجحة للغاية. نحن ممتنون للغاية للشركات الصينية لتعاونها، سيكون لدينا المزيد التعاون في المستقبل القريب".

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