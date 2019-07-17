ميركل تطفئ شمعتها الخامسة والستين وسط قلق ألماني على صحّتها

في الوقت الذي يشعر فيه الألمان بالقلق بشأن صحة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، احتفلت اليوم الأربعاء 17 يوليو/تموز بعيد ميلادها الخامس والستين.

وتلقت ميركل وأثناء حضورها اجتماع مجلس الوزراء الألماني باقة من الزهور وكتاب كهدية بهذه المناسبة.

وكانت المستشارة الألمانية قد أصيبت في الأسبوع الماضي بنوبة ارتعاش شديدة الوضوح خلال مراسم استقبال رئيس وزراء فنلندا في ثالث نوبة من نوعها في أسابيع.

وأثارت تلك النوبات قلق الكثير من الألمان الذين ينظرون إلى ميركل على أنها رمز للصلابة في عالم مضطرب، كما أثارت تساؤلات بشأن حالتها الصحية وما إذا كان جدول أعمالها مرهقا بشكل يفوق احتمالها.

وتقول ميركل إنها نجحت في تجاوز نوبة الارتعاش التي حدثت لها لأول مرة في منتصف يونيو /حزيران مشددة على أنها بخير وأن هذه النوبة "مثلما حدثت في يوم ما، فستختفي بنفس الطريقة أيضا".

وأحصت صحيفة "بيلد" الألمانية 21 رحلة خارجية قامت بها ميركل، حتى الآن هذا العام وقالت إن هذا الرقم أعلى بكثير مقارنة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (41 عاما) الذي بلغ عدد جولاته الخارجية 17 ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (62 عاما) التي قامت بست عشرة جولة.

وتقود ميركل أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ومن المعروف عنها أخلاقياتها في العمل وتفوقها على قادة آخرين في قمم الاتحاد الأوروبي بقدرتها على التركيز على تفاصيل المناقشات المعقدة التي تستمر حتى الليل.

وتولت ميركل منصبها في ألمانيا منذ العام 2005 مما يجعل سنوات خدمتها الأطول بين الزعماء السياسيين للديمقراطيات الغربية الكبرى.

وفي سياق متصل، تلقت اليوم أيضا فون دير لين باقة من الزهور قدمتها لها ميركل أثناء حضورها اجتماعها الأخير كوزيرة للدفاع الألمانية.

وسوف تتوجه إلى بروكسل لتتولى وظيفتها الجديدة كرئيس للمفوضية الأوروبية، لتحل مكان جان كلود يونكر، عندما تنتهي فترة ولايته في نهاية أكتوبر / تشرين أول.

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