محاكمة 3 متهمين بقتل صحفية تحارب الفساد في مالطا

قال مسؤولون من محكمة في مالطا يوم الثلاثاء أن ثلاثة رجال سيمثلون أمام المحكمة بسبب مزاعم عن تورطهم في قتل الصحفية "دافني كاروانا جاليتسيا"، بعد أن أصدر النائب العام بالجزيرة عريضة اتهام ضدهم.

وتأتي عريضة الاتهام قبل أيام من موعد نهائي يسمح للمتهمين الذين لم تحدد لهم رسميا مواعيد محاكمة في غضون 20 شهرا بالخروج بكفالة، الذين قالوا بدورهم أنهم غير مذنبين أثناء إجراءات جمع الأدلة التي سبقت محاكمتهم.

ويتهم "فنسينت مسقط" وشقيقاه "ألفريد وجورج ديجورجيو" بزرع قنبلة وتفجيرها في سيارة "كاروانا جاليتسيا" قرب فاليتا عاصمة مالطا يوم 16 تشرين الأول عام 2017.

وكان مقتل الصحفية البارزة التي تكتب مدونة عن محاربة الفساد قد أغضب أوروبا وأثار الشكوك بشأن حكم القانون في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

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