مالطا: أبيلا يتسلم مهام رئاسة الحكومة بعد انتخابه زعيماً لحزب العمّال

تسلّم المحامي روبير أبلا رئاسة الحكومة المالطية، خلفاً لجوزيف موسكات الذي اضطّر إلى مغادرة منصبه غادر على خلفية شبهات بتدخله في تحقيق بشأن مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا في العام 2017.

وكان الحزب العمّالي المالطي اختار روبير (42 عاماً) رئيساً له في الانتخابات الداخلية التي جرت يوم أمس الأحد، وصوّت فيها 58 بالمائة من الناخبين الأعضاء في الحزب البالغ عددهم أكثر من 17 ألف عضو، لصالح أبيلا الذي تفوّق على منافسه الطبيب الجراح كريس فيرن (52 عاما) نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي دعا إلى إصلاحات واسعة.

روبير أبيلا، وهو نجل الرئيس المالطي السابق جورج أبيلا، يعدّ حديث العهد في الحلبة السياسية، إذ كان انتخب عضواً في البرلمان في الانتخابات التشريعية المبكّرة التي جرت في العام 2017، بدعوة في موسكات.

ومن المقرر أن يقود أبيلا الحكومة لسنتين ونصف السنة فقط حتى انتهاء الولاية الحالية في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022.

وكان موسكات اضطر لإعلان قراره الاستقالة في الأول من كانون الأول/ديسمبر بعد مظاهرات لمنظمات أهلية وعائلة دافني كاروانا التي اتهمته بصفة خاصة بالتستر على بعض مساعديه المقربين لا سيما مدير مكتبه كيث شيمبري.