الشرطة البرازلية تغلق مصنعاً لإنتاج نسخات مزورة من فيراري ولامبورغيني

قالت الشرطة في البرازيل إنها أغلقت مصنعا سريا، كان يصنع سيارات الفيراري واللمبورغيني المزيفة.

وكانت عائلة من والد وابنه يديران الأعمال في المصنع ويقدمان السيارات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي بمبلغ يتراوح بين 45 ألف دولار و 60 ألف دولار، ويعد هذا مبلغا زهيدا مقارنة بالأسعار للسيارات الحقيقية.

ألقي القبض على الأب والابن في ولاية سانتا كاتارينا الجنوبية بتهمة انتهاك الملكية الصناعية، وحقوق علامة فيراري ولامبولرغيني.

الشرطة البرازلية اقتحمت المصنع، بعد شكوى تقدمت بها الشركات الإيطالية، وتم حجز 8 سيارات مقلدة جاهزة تقريبا للاستخدام، وقالت الشرطة إنها تحقق في العدد الإجمالي للسيارات التي تم صنعها وترويجها، دون أن تذكر السلطات التقنيات المتبعة لتقليد هذه السيارات الفخمة.

ونقل موقع حكومي تفاصيل هذه العملية:

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