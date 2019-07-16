شاهد: سباق خاص بالسيارات القديمة جدا والأصلية في روسيا

مع إسدال الراية المرقعة انطلقت مجموعة فاخرة من السيارات العتيقة في سباق فريد من نوعه في مدينة يكاترينبورغ بروسيا، حيث تجمهر مئات الزوار لمشاهدة أقدم سيارات القرن الماضي بأزيز محركاتها وألحان أبواقها المميزة.

يتحتم على السيارات المشاركة أن تكون قد صنعت بين عامي 1930 و 1988، وأن تكون بحالتها الأصلية قدر الإمكان، بمحركها الأصلي ودون قطع غيار جديدة، وهو ما يجعل المشاركة في السباق غاية في الصعوبة، فبعض السيارات توقف إنتاجها منذ أمد طويل، وكان لابد لأصحابها من طلب قطع غيار لها لتصنع يدويا من قبل الشركات المصنعة لعدم توفر بديل أصلي.

قبل البدء بالسباق يتأكد المشاركون من جاهزية مركباتهم ووجود معدات الأمان والإسعافات الأولية فيها بالإضافة إلى التأكد من عمل المصابيح الأمامية والمكابح. ثم يتم تزويدهم بخريطة للطريق ونقاط التحكم، وشاركت في السباق 57 سيارة يقودها محترفون وهواة، وتم تقسيم الطريق إلى مجموعة مراحل تمر من خمسة مواقع بما في ذلك موسكو وسانت بطرسبرغ وكالوغا وفيليكي نوفغورود.

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