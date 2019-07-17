قطر تقول إنها باعت الصاروخ الفرنسي الذي عُثر عليه في إيطاليا قبل 25 عاما

قالت وزارة الخارجية القطرية، إن الصاروخ الفرنسي الذي كان مملوكا للجيش القطري، وعثرت عليه السلطات الإيطالية قبل يومين ضمن ترسانة أسلحة ضخمة، باعته قطر قبل 25 عاما إلى بلد ثالث.

وفي بيان أرسل إلى رويترز، قالت قطر إن الصاروخ الذي أعلنت الشرطة الإيطالية يوم الاثنين أنها عثرت عليه، كان ضمن عدد أكبر من الأسلحة بيعت إلى بلد "صديق" ثالث قبل 25 عاما، دون الإشارة إلى اسم هذا البلد.

وقالت لولوة الخاطر المتحدثة باسم وزارة الخارجية في البيان الصادر، "بدأت السلطات المعنية في قطر تحقيقا عاجلا بالتعاون مع الجهات المعنية في جمهورية إيطاليا الصديقة ودولة أخرى صديقة كان قدم تم بيع صاروخ مارتا لها قبل 25 سنة، لكشف الحقائق". وأضافت "نؤكد قلقنا من أن صاروخاً بيع قبل 25 سنة انتهى به المطاف في أيادي طرف ثالث لا يمثل دولة أو حكومة".

وأردفت الخاطر أنه "تم بيع صاروخ مارتا سوبر530 من قبل دولة قطر في العام 1994 في صفقة ضمت 40 صاروخ مارتا سوبر 530 إلى الدولة الصديقة التي تفضل عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيق".

وقالت الشرطة الإيطالية يوم الاثنين، أنها عثرت على صاروخ "ماترا جو-جو" فرنسي الصنع مملوك للقوات المسلحة القطرية أثناء مداهمات لمنازل متعاطفين مع النازيين الجدد.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بهم حاولوا بيع الصاروخ عبر محادثات على تطبيق واتس آب، وأظهرت فحوص لاحقة أن الصاروخ سليم لكن لا يحتوي على شحنة متفجرة.

وكانت قوات خاصة إيطالية فتشت منازل في شمال إيطاليا بعد تحقيق بشأن إيطاليين قاتلوا في صفوف القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.

ومن بين الأسلحة الأخرى المضبوطة 26 بندقية، و20 حربة، وما يزيد على 800 عيار ناري.

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