سقوط صاروخ يعتقد أنه روسي الصنع شمال قبرص التركية

أعلن مسؤوولون في قبرص الشمالية التركية تحطم جسم مجهول الهوية شمال العاصمة القبرصية نيقوسيا صباح الاثنين دون تسجيل إصابات.

وبحسب الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي فإن هذه الحادثة مرتبطة بالعمليات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط.

وأعلن وزير الخارجية القبرصى التركى كودريت اوزرساى يوم الاثنين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الجسم الذى ضرب شمال قبرص خلال الليل يبدو أنه صاروخ روسى الصنع، قائلاً: "التقييم الأول هو أن صاروخًا روسي الصنع ، يبدو أنه كان جزءاً من نظام الدفاع الجوي الذي أطلق في مواجهة غارة جوية ضد سوريا، أكمل مداه وسقط في بلدنا".

واصطدم الجسم بواجهة جبلية شمالي العاصمة نيقوسيا.

وقال سكان لوسائل إعلام قبرصية إنهم رأوا ضوءًا في السماء، ثم سمعوا ثلاثة انفجارات مدوية على بعد أميال.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد استهدفت مواقع عسكرية سورية في حمص وضواحي دمشق خلال الليل في هجوم أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

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