شاهد: بريطانيا تواصل إحصاء البجع الملكي في تقليد عمره 800 عام

يعمل مسؤولون في البلاط الملكي البريطاني على إحصاء البجع الذي تعود ملكيته للملكة إليزابيث، مرتدين زياً أحمر، حيث يجوبون نهر التيمز على متن قوارب في إطار تقليد سنوي عمره 800.

وستجوب فرق على متن قوارب قديمة الطراز قطاعا من النهر على مدى الأيام المقبلة لإجراء الإحصاء السنوي للطيور وستهتف عندما تعثر على بجعة تسبح مع أسرتها. وسيتم بعد ذلك إحصاء البجع وصغاره ووزنه وتفقد أجسامه بحثا عن أي جروح.

ويعود تاريخ المراسم إلى القرن الثاني عشر عندما أعلن التاج البريطاني للمرة الأولى ملكيته لكل البجع الأخرس ذي الأعناق الطويلة المنحنية والمناقير البرتقالية والريش الأبيض، والذي اعتبر طعاما شهيا يقدم في الحفلات.

البجع الأخرس Pawel Wiecek

لكن البريطانيين توقفوا عن أكل البجع الذي أصبح القانون يحميه وأصبحت مراسم إحصاء البجع تعنى أكثر بالحفاظ على الحياة البرية.

وقال "ديفيد باربر" المسؤول عن إحصاء البجع الملكي إن هناك عددا كبيرا من البجع الذي ينفق أو تُدمر أعشاشه نتيجة لهجمات الكلاب مما استدعى مناشدات لأصحاب الكلاب بالسيطرة على سلوك حيواناتهم الأليفة.

وتحتفظ الملكة بحق ملكية كل البجع الأخرس الذي لم توضع عليه علامات ويسبح في المياه المفتوحة، ولكن تتعلق هذه الملكية أساسا بقطاعات معينة من نهر التيمز.

وبدأت فرق إحصاء البجع عملها في "صنبيري" بغرب "لندن" وستنتهي عند جسر "أبينجدون" في "أوكسفوردشير" إلى الغرب من العاصمة يوم الجمعة.

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