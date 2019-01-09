شاهد: 300 بجعة تحط الرحال في حديقة مسطحات مائية صينية

وصل أكثر من 300 طائر إلى حديقة ماناس الوطنية في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 14 و 15 درجة ما دون الصفر.

وقام موطفو حديقة ماناس بتحضير الذرة بشكل يومي إلى جانب توفير دوريات عناية دائمة لضمان سلامتهم بالرغم من تردي أحوال الطقس.