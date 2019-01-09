شاهد: 300 بجعة تحط الرحال في حديقة مسطحات مائية صينية

وصل أكثر من 300 طائر إلى حديقة ماناس الوطنية في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 14 و 15 درجة ما دون الصفر.
وقام موطفو حديقة ماناس بتحضير الذرة بشكل يومي إلى جانب توفير دوريات عناية دائمة لضمان سلامتهم بالرغم من تردي أحوال الطقس.
يقول ليو يونغ جون مدير فريق رعاية حديقة ماناس الوطنية للمسطحات المائية " في البداية قمنا بتحضير أكثر من 30 طنا من الذرة في نهاية أكتوبر - تشرين الأول، وبدأنا بتوزيع 100 كيلوجرام عليها، لكننا قمنا بزيادة الكمية إلى 280 كيلوجرام لاحقا مع استمرار ارتفاع أعداد البجع وغيرها من الطيور المهاجرة".
ويصل عدد كبير من الطيور المهاجرة كل عام من نهاية شهر أكتوبر- تشرين الأول إلى بداية شهر أبريل - نيسان إلى حديقة ماناس الوطنية في الشتاء.
وبالإضافة إلى طيور البجع ظهرت في هذا العام لأول مرة أنواع الطيور المسجلة حديثاً في الصين، وهي طيور الغاق القزم. وفي الوقت الحالي، يوجد 331 نوع من الحيوانات البرية في الحديقة بالإضافة إلى 200 نوع من النباتات التي تعيش في الأراضي الرطبة.
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