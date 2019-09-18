في أقل من عشر سنوات شهد العالم زيادة بأعداد المهاجرين تقدر بنحو 51 مليون شخص بين عامي 2010 و2019، هذه الزيادة الكبيرة رفعت الرقم الإجمالي إلى 272 مليون مهاجر بحسب تقرير جديد للأمم المتحدة.

التقرير صدر عن قسم السكان بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة وهو يستند إلى إحصاءات وطنية رسمية عن السكان المولودين في الخارج، أو السكان الأجانب الذين تم الحصول على بياناتهم من إحصائيات وسجلات السكان أو المسوحات الوطنية.

هذه الأرقام تشير إلى نمو عدد المهاجرين بسرعة تتجاوز سرعة النمو السكاني في العالم الذي يشكل منه المهاجرون نحو3,5 % بحسب إحصائيات هذا العام مقارنة بـ2,8% عام 2000.

في 2019 تشير الأرقام إلى احتضان أوروبا الجزء الأكبر من المهاجرين بـ82 مليون نسمة، تليها أمريكا الشمالية بـ59 مليون نسمة، ثم أفريقيا الشمالية وآسيا الغربية بـ49 مليون نسمة.

بالتفصيل أكثر، يتركز نحو نصف المهاجرين عالمياً في عشر دول، تأتي على ؤأسهم الولايات المتحدة باستضافتها العدد الأكبر المقدر بـ51 مليون أي ما يعادل 19% من الإجمالي في العالم.

تليها ألمانيا والسعودية كثاني وثالث أكبر الدول المستضيفة بـ13 مليون نسمة لكل منهما، ثم 12 مليون نسمة في روسيا، 10 مليون نسمة في المملكة المتحدة، ثم تسعة ملايين في الإمارات العربية المتحدة، تليها بشكل متساو فرنسا وكندا وأستراليا بثمانية ملايين لكل دولة، ثم إيطاليا بستة ملايين.

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