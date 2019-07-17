ظريف: أميركا تشن حرباً اقتصادية على الإيرانيين ترقى إلى حد الإرهاب

اتهم وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة الأميركية بشن "حرب اقتصادية" على المواطنين الإيرانيين "ترقى إلى حد الإرهاب" وأضاف أنه "بمجرد أن تتوقف (هذه الحرب) يمكن أن تعقبها أمور أخرى" لتهدئة التوتر في المنطقة.

وقال ظريف إن القيود الأميركية على تنقل الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك "غير إنسانية بالأساس" وهي "بالتأكيد ليست عملاً ودياً"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وقال للصحفيين في مقر الأمم المتحدة: "هذا بالتأكيد ليس عملاً ودياً. إنه يضع أعضاء البعثة وعائلاتهم في ظروف غير إنسانية. لكنه ليس أمر سيء بالنسبة لي، حيث أنه لا عمل لدي خارج المباني الثلاثة".

وكانت الولايات المتحدة قد قيدت حركة الدبلوماسيين الإيرانيين وحصرتها بين مبنى الأمم المتحدة، ومهمة الأمم المتحدة الإيرانية، ومقر سفير إيران لدى الأمم المتحدة ومطار جون إف كينيدي، دون أن يتضح على الفور سبب ذلك، حسب رويترز.

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