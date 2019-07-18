شركة طيران تحظر على مسافرة استخدام طائرتها وتطالبها بـ94 ألف يورو.. ما السبب؟

فرضت شركة "جيت 2 دوت كوم" البريطانية على إحدى المسافرات حظر استخدام طائرات الشركة مدى الحياة، إضافة لمطالبتها بمبلغ 85 ألف جنيه استرليني (94 ألف يورو)، وذلك بعد أن تصرّفت على نحو هدد سلامة الرحلة ما اضطّر سلاح الجو الملكي إلى إرسال طائرتين حربيتين لمرافقة الطائرة التي حوّلت مسارها.

وأوضحت "جيت 2 دوت كوم" على موقعها في الانترنت أن السيدة كلوي هاينز "قامت بسلوك عدواني ومسيء وشكّل خطراً على سلامة الطائرة، وخاصة بعد أن حاولت فتح أحد الأبواب أثناء تحليق الطائرة".

وقام طاقم الطائرة بتقييد هاينز، بينما تم تحويل مسار الطائرة من مطار دلامان في تركيا، إلى مطار ستانستيد في لندن، وعلى الفور أقلعت طائرتان تابعتان لسلاح الجوي الملكي محدثتين اختراقاً لجدار الصوت، للحاق بالطائرة لمرافقتها إلى حين هبوطها.

وأوضح موقع الشركة أنه عند وصول الطائرة إلى مطار ستانستيد، قامت الشرطة بإلقاء القبض على هاينز على للاشتباه بارتكاب اعتداء وتتعريض سلامة الطائرة والركّاب للخطر، وأعربت إدارة "جيت 2 دوت كوم" عن دعمها لجهود السلطات في التحقيقات الجارية بشأن الحادث.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيف هيبي: إن "سلوك السيدة هاينز يعدٌ واحداً من الحالات التخريبية والعدوانية، والآن يتوجب عليها مواجهة عواقب تصرفاتها".

وأضاف: "سنسعى جاهدين لاستعادة التكاليف التي تكبدناها نتيجة لتحويل مسار الطائرة"، مؤكداً أن تعريض سلامة الطائرة والركاب للخطر أمرٌ لا يمكن التهاون بشأنه.

يذكر أنه شركة "جيت 2 دوت كوم"، وهي رابع أكبر شركة طيران في بريطانيا، تأسست في عام 1983. ومقرها الرئيس في مدينة ليدز وفي غرب يوركشاير، وتتبع الشركة لمجموعة "دارت بي إل سي".