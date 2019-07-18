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إيران

بريطانيا تدافع عن "حقها" في حماية تجارتها في مضيق هرمز

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت في لندن يوم 10 يونيو حزيران 2019. تصوير: سايمون دوسون - رويترز.
وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت في لندن يوم 10 يونيو حزيران 2019. تصوير: سايمون دوسون - رويترز.
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قالت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت إن بلادها على حق في قلقها على حماية تجارتها في مضيق هرمز، وذلك بعد توترات مع إيران تتعلق بمرور السفن في الخليج.

وتدهورت العلاقات بين طهران والغرب بشكل متزايد بعد احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، وبعدما قالت لندن إن سفنا إيرانية اقتربت من السفينة البريطانية بريتيش هيريتدج، التي تشغلها شركة بي.بي النفطية، في المضيق الواقع بين إيران وشبه الجزيرة العربية. وأضافت موردونت "نحن على حق في قلقنا على حماية تجارتنا في مضيق هرمز".

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