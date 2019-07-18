رفض طلب تجنيس ممرضة في فرنسا بحجة أنها "تعمل كثيراً" يثير جدلاً واسعاً

إذا تجاوزتَ ساعات العمل التي ينص عليها القانون الفرنسي قد تُحرم من الحصول على الجنسية الفرنسية.

وفقا لمحافظة "فال دي مارن" الواقعة شرق فرنسا "العمل أكثر من اللازم" قد يكون ضاراً، وفي الواقع قد يكون السبب وراء حرمانك من الحصول على الجنسية الفرنسية، بحسب صحيفة لو فيغارو.

في التفاصيل، رفضت مقاطعة"فال دي مارن" قبل شهر طلباً للحصول على الجنسية الفرنسية، تقدمت به ممرضة، معللة سبب الرفض بأن السيدة المتقدمة بالطلب "تعمل كثيراً".

بعد صدور هذا القرار، أقدمت فريديريك بوونو، صديقة مقربة، بمشاركة نصه عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر بتاريخ 12 يوليو/تموز، ما أثار موجة من الغضب العارمة وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في نص القرار، أنه "تم رفض طلب التجنيس الذي تقدمت به الممرضة ويتعين عليها الإنتظار لمدة عامين، حتى تخول إعادة تقديم طلب جديد" ... القرار الذي أكدت المحافظة في حديث لمصادر إعلامية فرنسية، صحته.

الممرضة تشغل 3 وظائف وتعمل 59 ساعة أسبوعيا

بحسب القانون الفرنسي، إن الممرضة تشغل ثلاث وظائف وتعمل ما معدله 271 ساعة شهريا، أي ما يوازي 59 ساعة من العمل أسبوعيا، وهي بذلك تنتهك القانون الفرنسي المتعلق بساعات العمل والذي يشترط العمل 48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، لا تنوي صاحبة الطلب أن تتوقف "مكتوفة الأيدي" تنتظر مرور العامين، بل من المقرر أن تطعن في القرار الصادر لدى وزارة الداخلية الفرنسية.

أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي علق على هذا القرار قائلا "تُحرم ممرضة من الجنسية الفرنسية لخرقها القانون من خلال العمل 271 ساعة في الشهر مقابل القاعدة التي تنص على العمل 155 ساعة فقط، لذا عندما نقوم بالمثل ونعمل 67 ساعة في الشهر (جزء عائد للدولة)، لا نستحق أن نكون فرنسيين".

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