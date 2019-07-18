البحرية الأميركية تعلن البدء بعمليات في الخليج بحثاً عن بحار أميركي مفقود

في ضوء التوتر المتنامي بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج، ومخاوف من شوب حرب، ذكر الأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخد من المياه الإقليمية المقابلة للبحرين قاعدة له، أن البحرية الأمريكية وسفنا أخرى تقوم بعمليات بحث عن بحار أمريكي مفقود في الخليج.

وذكر بيان للأسطول صادر اليوم الخميس 18 يوليو/تموز، أنه تم إدراج البحار باعتبار أن مكانه غير معلوم "بعد الإبلاغ عن حادث سقوط رجل من على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن أثناء عمليات في بحر العرب يوم 17 يوليو/تموز".

وتساعد سفينة للبحرية الإسبانية وأخرى للبحرية الباكستانية سفينتين للبحرية الأمريكية في عملية البحث.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في سلسلة هجمات منذ منتصف مايو/ أيار على ناقلات قرب مضيق هرمز، وهو ما تنفيه طهران.

واتهمت طهران من جانبها بريطانيا بالقرصنة وحذرت من العواقب بعدما احتجزت البحرية البريطانية ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق في الرابع من يوليو/ تموز للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بنقلها النفط إلى سوريا.

ولم يذكر البيان اسم البحار.

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