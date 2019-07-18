بعد تقارير عن احتجاز إيران ناقلة بالخليج بريطانيا تسعى للحصول على المزيد من المعلومات

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس 18 يوليو/تموز، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بعد تقارير عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة أجنبية في الخليج، وحثت السلطات الإيرانية على تهدئة التوترات.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه "تم احتجاز ناقلة أجنبية تهرب مليون لتر من الوقود في جزيرة لارك بالخليج الفارسي يوم الأحد".

وأضافت أن الحكومة البريطانية "تراقب باستمرار الوضع الأمني هناك وأنها ملتزمة بالحفاظ على حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي".

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