شاهد: فنان إيطالي يرسم "بورتريه" أرمسترونغ بالجرار الزراعي

صمم الفنان الإيطالي داريو غامباران، صورة عملاقة لرائد الفضاء نيل أرمسترونغ، أول رجل تطأ أقدامه سطح القمر، الصورة نحتها الفنان في حقل قمح في فيرونا الإيطالية، للاحتفال بالذكرى 50 لرحلة أرمسرونغ للقمر.

واستخدام داريو غامباران، الجرار الزراعي، على مساحة 26000 متر مربع من بقايا الحبوب، ليعبر عن احتفاله بالذكرى 50 لنجاح الإنسان في اكتشاف القمر، وعندما صعد ارمسترونغ على سطح القمر، قال قولته الشهيرة: "هذه خطوة صغيرة للإنسان، وقفزة كبيرة للبشرية".

وقال الفنان الإيطالي: "أتذكر مشاهد الحدث على التلفزيون مع والدي، مازال ذلك يحرك داخلي مشاعرا عاطفية".

ويضيف داريو: "آمل أن تتعرف روح أرمسترونغ من فوق القمر، على الصورة في الأرض، وأن يفهم الرسالة الجديدة لقولته عام1969: " خطوة صغيرة للإنسانية، خطوة عملاقة للسلام العالمي".

وابتكر غامبارين، أعمالًا فنية مشابهة لكل من باراك أوباما، وجي إف كينيدي، ومارتن لوثر كينغ ونيلسون مانديلا، وكيم جونغ أون، وفلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، والبابا فرانسيس.