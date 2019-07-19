"السجون المفتوحة" في فنلندا: نتائج إيجابية في خفض الجريمة

بينما تستضيف فنلندا اجتماعٍ لوزراء العدل في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، تحاول حكومة البلاد استغلال الفرصة لعرض سياسة جديدة، تتبعها داخلياً، لتنظيم السجون والسجناء، تعرف بسياسة "السجون المفتوحة"، على الشركاء الأوروبيين.

ويعتبر عدد المحكومين في السجون الفنلندية الأقلّ على الصعيد الأوروبي، وثمة قناعة لدى الحكومة الفنلندية بأن اتّباع سياسة "السجون المفتوحة" قد يسهم في خفض نسبة الجريمة في بلدان التكتل.

مراسل يورونيوز، جاك باروك، زار جزرة، سوومنلّينا، إحدى الجزر التابعة للعاصمة هلسنكي (جنوب غرب المدينة)، والتي أقيم فيها سجن مفتوح يعتمد "نظاماً تدرجياً" نحو الحرية الكاملة.

التقى باروك بعدد من السجناء الذين عبّروا عن مدى الاختلاف بين السجون العادية والسجن المفتوح حيث هم الآن.

يقول ماركو كاريالاينن، السجين المحكوم لأربعة أعوام بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، والذي يحلم بأن يصبح مدرّباً رياضياً في المستقبل: "هنا الأمور تختلف بشكل كلي عن السجن المغلق العادي، حيث تجلس فقط وتنتظر إنهاء حكمك. في سجن مفتوح يمكنك القيام بأشياء كثيرة. أدرس وأعمل كلّ يوم".

30 بالمئة من سجناء البلاد

في فنلندا هناك 30 بالمئة من عديد السجناء الكامل، يمضون فترات حكمهم في سجون مفتوحة، وترى الحكومة أن "منطق السجن المفتوح" لا يخفف من الجريمة فحسب إنما يسهم أيضاً في تفادي آفات أخرى تعاني منها السجون، مثل نشر التطرف.

وتقول الحكومة الفنلندية إن السجون المفتوحة أقل تكلفة من السجون العادية إذ إن كلفة السجين في سجن عادي تبلغ 230 يورو بينما تبلغ 149 يورو في سجن مفتوح.

ويعود السبب في فارق التكلفة إلى انخفاض عدد الموظفين في السجون المفتوحة ولكن أيضاً إلى إنتاجية السجناء الذين يقومون بأعمال طوعية، مثل التنظيف والطبخ وغيرها، وهذه الأمور لها تكلفة مادية طبعاً.

يذكر أخيراً أن بإمكان الشرطة مراقبة السجناء في جزيرة "سومنلينا" إلكترونياً، ما سمح لإدارة السجن بتخفيض عدد الموظفين إلى خمسة فقط.